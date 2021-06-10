Masumlar Apartmanı'nda İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah 8 Haziran Salı akşamı yayınlanan sezon finaliyle diziden ayrıldı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinden İnci, geçirdiği kaza sonucu Han'ın kollarında öldü. İnci'nin ölümü, Masumlar Apartmanı İnci'nin yerine kim gelecek gibi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ceylan kim olacak, Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı kadrosuna mı dahil olacak sorusuna Evcen'in ajansından yanıt geldi.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, sezon finalinde bir ayrılıkla gündeme geldi. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılışı üzerine, yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Han'ın eski sevgilisi Ceylan'ın diziye giriş yapacağı düşünülürken, Ceylan'a hayat verecek isimle ilgili de bir iddia gündeme geldi.