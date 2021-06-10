Spotify hesap silme - Spofity hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Spotify, yapmış olduğu online müzik yayını ile neredeyse 71 milyondan fazla ücretli aboneye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ücretsiz kullanma imkanından yararlanan Spotify kullanıcılarını da göz önünde bulundurursak dinleyici kitlesi 150 milyonu aşkın kişiye ulaşıyor. Son dönemin en popüler çevrim içi müzik servisi olan Spotify daima aynı şarkıları dinlemek yerine farklı pek çok tarzda yeni şarkıları keşfetme imkanı da sunuyor. Bunun yanı sıra biraz eğlenmek isteyenler için de video aktarma ve podcast gibi farklı hizmetleri de içinde bulunduruyor. Sürekli artan kişi sayısı ile her daim zirvedeki yerini korumasına rağmen farklı birçok nedenden ötürü bazı kullanıcılar Spofity hesap silme işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor.

SPOTİFY HESAP SİLME

Spotify hesabı silme işlemini kalıcı bir şekilde gerçekleştirmek için bu işlemi bilgisayarınızdan yapmanız gerekiyor. Farklı bir uygulamaya geçmek ya da bu uygulamayı kullanmadığınızdan dolayı bilgisayarınızda yer kaplamasını istemiyorsanız Spotify hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını detayları ile şöyle açıklığa kavuşturabiliriz;

Hesabı silmek için tabi ki ilk olarak Spotify hesabınıza web üzerinden giriş yapmalısınız.

Ardından Spotify Müşteri hizmetleri sayfasına giriş yapın.

Karşınıza çıkan sayfada "Hesap seçeneğine tıklayın" şeklinde bir seçenek çıkacak. Bu " Lütfen bir kategori seçin" başlığının altında bulunmaktadır.

Şimdi ise " Spotify Hesabımı Kalıcı Kapatmak İstiyorum" seçeneğine giriş yapın.

Daha sonra " Hesabımı Kapat" sekmesine tıklayın ve diğer ekranda yine bu şekilde devam edin.

Şimdi ise hesap bilgilerinizi doğrulamanız istenecektir. Eğer hesabınız doğru ise "Devam Et" seçeneği üzerine giriş yapın.

Spotify'a üye olduğunuz mail adresinize gelen mail bağlantısına erişin.

Bağlantı ile açılan bu onaylama ekranı üzerinden " Hesabımı Kapat" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri adım adım takip ettiğinizde Spotify hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

SPOTİFY PREMİUM ÜYELİK İPTALİ

Spotify Premium ile belli ücret karşılığında uygulamanın kapsamlı özelliklerinden yararlanabiliyor bu sayede reklam izlemeden istenilen şarkı veya çalma listesini indirmeniz açısından özellikler sunuyor. Ancak artık Premium üyeliğinize son vermek istiyorsanız şu adımları takip etmenizi öneririz;

Spotify hesabınızı girin. Ardından sağ üst köşede yer alan dişli simgeye tıklayın ve Ayarlar kısmına giriş yapın.

Şimdi ise sol kısımda bulunan Abonelik yazan seçeneğine giriş yapın.

Son bir işlem ise İptal et seçeneğine tıklamaktır. Daha sonran "Evet" ve iptal et şeklinde ilerleyerek Premium üyelik iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

SPOTİFY NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerinizden Spotify oturumunuzu kapatmak için ilk olarak Hesap sayfanızı açın ve tüm oturumları kapat seçeneğine tıklayın.

SPOTİFY HESAP DEĞİŞTİRME

Her geçen gün popülaritesini arttıran Spotify uygulamasında hesabınızı değiştirmek için yapmanız gereken ipuçları şöyledir;

Öncelikle hesap sayfanızı açın.

Ardından "Profili Düzenle" seçeneğine tıklayın

Daha sonra da e posta altındaki alana yeni eposta adresini yazın.

Şimdi ise şifrenizi girin ve onaylayın.

En son adımda ise "Profile Kaydet" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Değişiklikler ile alakalı bilgilerin bulunduğu eposta eski ve yeni eposta adresinize erişim sağlayacaktır. Böylelikle "Spofity hesap sıfırlama" işleminin de yanıtını vermiş olduk. Eski Spotify hesabınızı sildikten sonra farklı bir adres ile Spotify uygulaması kullanmak isterseniz, dilerseniz Premium üyelik ya da ücretsiz olarak www.spotify.com/premium adresini ziyaret ederek oluşturduğunuz hesap üzerinden yeni bir oturum açabilirsiniz.