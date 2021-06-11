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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:01

canlı izle: ATV ile ekranı

Bozkır Arslanı Celaleddin canlı izle: ATV ile Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle ekranı

ATV ekranlarında yayınlanan canlı izle ekranı ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya geliyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler araştırmasına çıktı. İşte ekranı ile yeni bölümde yaşanan detaylar…

Bu akşam ekrana gelen izle araştırmaları şu an başladı. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyecek olan dizinin dördüncü bölümünde Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Tarihi türden izleyici karşısına çıkan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte Atv ile ekranı ile seçeneği…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

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Bozkır Arslanı Celaleddin canlı izle: ATV ile Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle ekranı
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