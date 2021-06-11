Cuma akşamları gerçek hayat hikayelerinden alıntı senaryosuyla dikkat çeken yapımın sezona ara vereceği tarih belli oldu. Gelen son dakika haberiyle Binnur Kaya'nın başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda sezon finali yapacağı tarihi ertelendi. Bu noktada "Kırmızı Oda sezon finali ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?" soruları dizinin sevenleri tarafından yanıt aramaya başladı. Kırmızı Oda sezon finali bölümünün bir bölüm ertelendiği iddia ediliyor.
KIRMIZI ODA NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?
TV100'de yer alan habere göre, her hafta farklı isimlerin kadrosuna dahil olduğu yapım 42. haftasında sezonu kapatıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın merakla beklenen 40. bölüm fragmanı yayımlandı.
Yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan Kırmızı Oda'nın 40. bölüm fragmanında Mitra'nın geçmişi peşini bırakmıyor.
İranlı Mitra, yeni tanıştığı ve ilgi duymaya başladığı Zafer'in Vahit Karahanoğlu'nun oğlu olduğunu öğreniyor. Zafer de Mitra'nın Vahit Bey'le olan geçmişini öğrenmiş olacak ki, Doktor Manolya Hanım'a ''Darmadağınım Manolya Hanım. Bu defa çok kötü çuvalladım.'' dediği görülüyor.
Öte yandan Zafer babası Vahit Bey'in veda mektubunu Doktor Manolya Hanım'a veriyor. Ardından Vahit Bey tüm herkesle vedalaştıktan sonra kalp krizi geçiriyor.
Doktor Hanım'ın ''Hoşçakalın Vahit Bey.'' diyerek ağlaması, Vahit Bey'in öldüğü iddiasını güçlendirse de usta oyuncu Uğur Yücel'in hayat verdiği Vahit Bey karakterinin ölüp ölmeyeceği, 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek 40. bölümle birlikte netlik kazanacak.