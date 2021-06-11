YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın merakla beklenen 40. bölüm fragmanı yayımlandı.

Yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan Kırmızı Oda'nın 40. bölüm fragmanında Mitra'nın geçmişi peşini bırakmıyor.

İranlı Mitra, yeni tanıştığı ve ilgi duymaya başladığı Zafer'in Vahit Karahanoğlu'nun oğlu olduğunu öğreniyor. Zafer de Mitra'nın Vahit Bey'le olan geçmişini öğrenmiş olacak ki, Doktor Manolya Hanım'a ''Darmadağınım Manolya Hanım. Bu defa çok kötü çuvalladım.'' dediği görülüyor.

Öte yandan Zafer babası Vahit Bey'in veda mektubunu Doktor Manolya Hanım'a veriyor. Ardından Vahit Bey tüm herkesle vedalaştıktan sonra kalp krizi geçiriyor.

Doktor Hanım'ın ''Hoşçakalın Vahit Bey.'' diyerek ağlaması, Vahit Bey'in öldüğü iddiasını güçlendirse de usta oyuncu Uğur Yücel'in hayat verdiği Vahit Bey karakterinin ölüp ölmeyeceği, 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek 40. bölümle birlikte netlik kazanacak.