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Haberler Medya Haberleri AB - TOTAL reyting sonuçları sıralamaları: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı, Arka Sokaklar...
Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:55

AB - TOTAL sıralamaları: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı, Arka Sokaklar...

AB - TOTAL reyting sonuçları sıralamaları: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı, Arka Sokaklar...

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizi, film ve programlar için kıyasıya mücadele etti. Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına toplayan diziler arasında Atv’nin iddialı bir şekilde sezona giriş yapan tarihi konulu dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ve Tv8’de sezon finali için gün sayan Kırmızı Oda yer aldı. Medya gündeminin sıkı takipçileri AB ve TOTAL sıralamaları ile reyting sonuçları hakkında detayları merak ediyor. İşte 11 Haziran Cuma günü reyting sonuçları ve detaylar…

Her gün bir önceki güne ait belli olurken bu kapsamda dizi severler takip ettikleri yapımların sıralamalarını merak ediyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar AB ve TOTAL sıralamaların zirvenin sahibi olmak için yarışıyor. Medya gündeminin sıkı takipçileri bu noktada "11 Haziran reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları ve merak edilenler…

Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Henüz bu haftanın sonuçları açıklanmadı ancak 4 Haziran sonuçları şöyle;

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ARKA SOKAKLAR

2 KIRMIZI ODA

3 ESRA EROL'DA

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 SON YAZ

6 ARKA SOKAKLAR

7 SELÇUK TEPELİ

8 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

10 ATV ANA HABER

Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 KIRMIZI ODA

2 SON YAZ

3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

4 SELÇUK TEPELİ

5 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

8 SON YAZ

9 ARKA SOKAKLAR

10 ESRA EROL'DA

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AB - TOTAL reyting sonuçları sıralamaları: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı, Arka Sokaklar...
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