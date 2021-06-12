AB - TOTAL reyting sonuçları sıralamaları: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı, Arka Sokaklar...

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken bu kapsamda dizi severler takip ettikleri yapımların sıralamalarını merak ediyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar AB ve TOTAL sıralamaların zirvenin sahibi olmak için yarışıyor. Medya gündeminin sıkı takipçileri bu noktada "11 Haziran reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları ve merak edilenler…