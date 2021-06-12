AB - TOTAL reyting sonuçları sıralamaları: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı, Arka Sokaklar...

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken bu kapsamda dizi severler takip ettikleri yapımların sıralamalarını merak ediyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar AB ve TOTAL sıralamaların zirvenin sahibi olmak için yarışıyor. Medya gündeminin sıkı takipçileri bu noktada "11 Haziran reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları ve merak edilenler…
Henüz bu haftanın sonuçları açıklanmadı ancak 4 Haziran sonuçları şöyle;
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 ARKA SOKAKLAR
2 KIRMIZI ODA
3 ESRA EROL'DA
4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
5 SON YAZ
6 ARKA SOKAKLAR
7 SELÇUK TEPELİ
8 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
10 ATV ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 KIRMIZI ODA
2 SON YAZ
3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
4 SELÇUK TEPELİ
5 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
7 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
8 SON YAZ
9 ARKA SOKAKLAR
10 ESRA EROL'DA