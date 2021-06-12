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Giriş Tarihi: 12.6.2021 14:53

Grup üyeleri kimlerdir, isimleri ne? Grup Laçin kaç yılında kurulmuştur?

Grup Laçin üyeleri kimlerdir, isimleri ne? Grup Laçin kaç yılında kurulmuştur?

90’lı yılların sevilen Türk müzik grubu Grup Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kurulmuştur. 1998 senesinde Altın Kelebek ödülüne layık görülen bu grup aynı zamanda uluslararası kültürel faaliyetlerde de bulunmasıyla bilinmektedir. Grup Laçin üyeleri kimlerdir, isimleri ne, kaç yılında kuruldu? Soruları bu noktada merak konusu haline geliyor. Farklı ve eğlenceli performanslarıyla 13 yılda 7 albüm çıkaran grubun eski üyeleriyle beraber toplamda 9 üyesi bulunmaktadır. İşte Grup Laçin hakkında merak edilenler…

Grup üyeleri ile merak ediliyor. 90'lı yıllarda müzikleriyle dikkat çeken grup 1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım,2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sunmuştur. Öte yandan Grup Laçin üyeleri kimlerdir, isimleri ne, kaç yılında kuruldu? Soruları merak edilmeye başlandı. İşte Grup Laçin üyeleri ve gruba dair merak edilenler…

GRUP LAÇİN ÜYELERİ

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 elemandan oluşmaktadır.*

Solist : Hakan Alkar
Bağlama vokal : Ali Abacı
Akordeon Vokal : Şerif Baldemir
Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı
Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki
Davul : Timur Ümüt
Bas gitar : Alaskar Abbasov
Klarnet : Serkan Çağrı
Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Grup Laçin, 1991 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.

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Grup Laçin üyeleri kimlerdir, isimleri ne? Grup Laçin kaç yılında kurulmuştur?
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