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Giriş Tarihi: 12.6.2021 15:14

İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sanatçı İntizar yaşı ve hayatı!

İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sanatçı İntizar yaşı ve hayatı!

1974 Tunceli doğumlu Türk şarkıcı ve bestesci yaşı ve hayatıyla merak ediliyor. Gitar ve bağlama gibi enstrümanları çalabilen sanatçı, babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir’de yaşamış kariyerine Sibel Can’ın konserine çıkmasıyla adım atmıştır. Ferdi Tayfur tarafından keşfedilen isim “İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularıyla merak konusu haline geliyor. İşte İntizar yaşı ve hayatına dair merak edilen detaylar…

İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmiş ve ardından ise albüm teklifi almıştır. Ünlü sanatçı İntizar Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur. İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte hakkında detaylar…

İNTİZAR KİMDİR?

(d. 24 Kasım 1974, Tunceli), Türk şarkıcı ve besteci.

Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

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İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sanatçı İntizar yaşı ve hayatı!
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