Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde gerçekler ortaya çıkıyor!

Cumartesi akşamları ATV ekranlarına gelen Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde "Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!" sözü öne çıkacak. Kardeşlerim yeni bölümde, Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine intikam planı karışınca ortalık karışacak, gerçekler ortaya çıkacak. Kardeşlerim yeni bölüm özeti.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!"

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

Kardeşlerim 17. Yeni Bölüm (12 Haziran 2021 Cumartesi) Fragmanı yayınlandı izle!