Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Haziran 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?

Cumartesi akşamı ekrana gelen Survivor'da dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yaklaşan eleme haftası sebebiyle mavi ve kırmızı takımdan sadece bir kişi dokunulmazlık oyununu kazanacak olup finale yükseldi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna seferber oldu. İzleyenler 12 Haziran 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümle alakalı olarak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 12 Haziran SMS sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar…
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu. Survivor 2021'de haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu nefse kesen mücadelelere sahne olurken Berkay, Ayşe'yi yenerek finale adını yazdırdı. Son eleme adayı Ayşe oldu.
Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için bu akşam yarışmacılar yine bireysel olarak parkura çıktı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynanırken kazanan yarışmacı son eleme adayını belirledi ve ardından da SMS oylaması yapıldı. Finalde Poyraz ve Berkay yarıştı. Berkay 5-2'lik skorla Poyraz'ı yendi. Dokunulmazlığı Berkay kazandı.
10 Haziran tarihinde TV8 ekranlarında yayınlan Survivor son bölümde mavi ve kırmız takımlar arasındaki kritik bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde ilk olarak sırlama oyununda mücadele etti. En başarılı süreyi elde edenin avantaj kazanacağı sıralama oyunu sonrasında alınan derecelere göre sıralama Ayşe, Aleyna, Berkay, Dora, Poyraz, İsmail, Batuhan olarak şekillendi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ise bu akşam (12 Haziran 2021) oynandı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için bu akşam yarışmacılar yine bireysel olarak parkura çıktı.
Survivor son bölümde oynanan haftanın 2. Kritik öneme sahip bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek dokunulmazlık sembolünün sahibi olan kırmızı takım yarışmacısı Survivor Berkay, 10 Haziran 2021 Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirleme hakkını da kazanmış oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor Berkay'a sorulan "kimi eleme potasına gönderiyorsun?" sorusunun yanıtı Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve haftanın 2. eleme adayı da kırmızı takımdan çıktı.
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynandı. Kazanan yarışmacı son eleme adayını belirleyecek ve ardından da SMS oylaması yapıldı. Son eleme adayı Ayşe oldu.
BATUHAN
ALEYNA
AYŞE