Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Haziran 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu. Survivor 2021'de haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu nefse kesen mücadelelere sahne olurken Berkay, Ayşe'yi yenerek finale adını yazdırdı. Son eleme adayı Ayşe oldu.

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için bu akşam yarışmacılar yine bireysel olarak parkura çıktı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynanırken kazanan yarışmacı son eleme adayını belirledi ve ardından da SMS oylaması yapıldı. Finalde Poyraz ve Berkay yarıştı. Berkay 5-2'lik skorla Poyraz'ı yendi. Dokunulmazlığı Berkay kazandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 Haziran tarihinde TV8 ekranlarında yayınlan Survivor son bölümde mavi ve kırmız takımlar arasındaki kritik bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde ilk olarak sırlama oyununda mücadele etti. En başarılı süreyi elde edenin avantaj kazanacağı sıralama oyunu sonrasında alınan derecelere göre sıralama Ayşe, Aleyna, Berkay, Dora, Poyraz, İsmail, Batuhan olarak şekillendi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ise bu akşam (12 Haziran 2021) oynandı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için bu akşam yarışmacılar yine bireysel olarak parkura çıktı.