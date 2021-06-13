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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:20 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:20

22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı?

22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı?

CEVAP:

A - 2
B - 4
C - 6 (CEVAP)
D - 8

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22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı?
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