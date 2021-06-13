Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: 22 Kasım 1963'te gerçekleşen suikast sırasında John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı?

CEVAP:



A - 2

B - 4

C - 6 (CEVAP)

D - 8