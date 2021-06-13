Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?
Giriş Tarihi: 13.6.2021 23:38 Son Güncelleme: 13.6.2021 23:39

"Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?

Bekçiler Kralı ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı Devlerin Aşkı filmlerinin yönetmeni kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?sorusunun cevabı şöyle;

SORU: "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?

CEVAP:

A - Metin Erksan
B - Ertem Eğilmez
C - Halit Refiğ
D - Osman Seden (CEVAP)

ARKADAŞINA GÖNDER
"Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA