Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?sorusunun cevabı şöyle;

SORU: "Bekçiler Kralı" ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolleri paylaştığı "Devlerin Aşkı" filmlerinin yönetmeni kimdir?

CEVAP:



A - Metin Erksan

B - Ertem Eğilmez

C - Halit Refiğ

D - Osman Seden (CEVAP)