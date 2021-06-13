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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:04 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:04

Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?

Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?

CEVAP:

A - Aslan
B - Ayı
C - Goril (CEVAP)
D - Kanguru

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Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?
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