Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?

CEVAP:



A - Aslan

B - Ayı

C - Goril (CEVAP)

D - Kanguru