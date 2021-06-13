Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir?

CEVAP



A - Kuzey Amerika

B - Afrika (CEVAP)

C - Avustralya

D - Antarktika