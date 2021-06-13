Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir?
Giriş Tarihi: 13.6.2021 21:31 Son Güncelleme: 13.6.2021 21:31

Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir?

Jules Verne'nin Balonla Beş Hafta adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir?

CEVAP

A - Kuzey Amerika
B - Afrika (CEVAP)
C - Avustralya
D - Antarktika

ARKADAŞINA GÖNDER
Jules Verne'nin "Balonla Beş Hafta" adlı romanında Doktor Fergusson ve ekibi hangi kıtayı doğudan batıya geçmiştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA