LOL hesap silme - League of Legends hesabı nasıl silinir?

League of Legends oyununa üyelik sistemi ile giriş yapılmaktadır. Kimi kullanıcılar belirli bir süreden sonra üyeliklerini sonlandırmak isteyebilir. Bu aşamada LOL hesap silme kakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

LOL HESAP SİLME VAR MI?

LOL hesabını silmek isteyen kullanıcılar diğer oyun platformlarına göre daha zor bir süreç yaşar. Bu yüzden kullanıcıların LOL hesap silme var mı? sorusu hesap silme aşamasında en çok aradıkları cevaplardan biridir. LOL oyununda aşağıdaki hesap silme adımlarını takip ederek üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz:

Hesap kullanıcı adı olan Sihirdar ismi ve parolayı yazın.

E-posta adresini de yazarak hesaba girişi tamamlayın.

Hesabı ilk açtığınız tarihi girin.

Hesabın açıldığı ülke konumunu girin.

Sistemde hesabın silinme nedenini belirtin.

Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra formu Riot ekibine gönderin.

Riot ekibi tarafından değerlendirilen talebiniz eksiksiz görülürse hesabınızın silinme işlemi yapılacaktır.

LOL OTURUM NASIL KAPATILIRIM?

LOL oyunu oynamak istemediğiniz takdirde oturumu kapatmanıza gerek yoktur. Hesabınıza giriş yapmadığınız takdirde uygulama size bildirim göndermeyecektir. Bu seçenek ile istediğiniz takdirde aynı hesap ve veriler ile oyunu oynama hakkını saklı tutabilirsiniz. Aksi halde oyunda elde ettiğiniz tüm ilerleme ve veriler kaybolacaktır. Aynı zamanda aynı kullanıcı adı ile hesap açma durumunuz olmadığı için yeni bir hesap ile sıfırdan oyuna başlamak zorunda kalacaksınız.

MOBİLE LEGEND OYUN HESABI NASIL SİLİNİR?

Mobile Legend oyun hesabını silmek için hesapta Ayarlar sekmesine gelin. Burada yer alan ayarlar kısmındaki Hesaplar butonunda silmek istediğiniz hesabı seçin. Ardından sayfanın sağ üst noktasında yer alan Menü simgesi üzerinden Hesabı Kaldır butonuna tıklayın. Böylelikle hesabınız kaldırılacaktır.

LOL TELEFON NUMARASI KALDIRMA

LOL hesabında bulunan telefon numarasını kaldırmak için destek ekibine talebinizi iletebilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda destek ekibi tarafından size bir kod ve bağlantıyı kaldırmanızı gerektiren neden istenecektir. Ekibin bu talepleri ve telefonunuza gelen kodu girdikten sonra telefon numarası kaldırılacaktır.