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Giriş Tarihi: 14.6.2021 02:05 Son Güncelleme: 14.6.2021 02:05

son bölüm izle! Dicle’nin kovulması şok etkisi yaratıyor

Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle’nin kovulması şok etkisi yaratıyor

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan dizisi 41. son bölümüyle, ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Dicle’nin kovulması şok etkisi yaratıyor. Öte yandan diziyi televizyonda izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları.

dizisi 41. son bölümle ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara dizisi 41. son bölüm izleme linki ve son bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıda bulunan link aracılığıyla Menajerimi Ara 41 son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler/41-bolum



MENAJERİMİ ARA 41. BÖLÜM ÖZETİ

çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken , Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar. Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez.



Çünkü Ceyda'nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur. Bununla beraber Çınar ve 'nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen , büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış'ın ise Aydın'ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir.



Ego Ajans'tan ayrıldığı duyulan Dicle'nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.

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Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle’nin kovulması şok etkisi yaratıyor
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