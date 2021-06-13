



MENAJERİMİ ARA 41. BÖLÜM ÖZETİ

Ego Ajans çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar. Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez.