Menajerimi Ara dizisi 41. son bölümle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Star TV ile Menajerimi Ara dizisi 41. son bölüm izleme linki ve son bölüm özet detayları şöyle;
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Ego Ajans çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar. Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez.
Ego Ajans'tan ayrıldığı duyulan Dicle'nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.