Netflix hesap silme - Netflix hesabı nasıl iptal edilir?

Türkiye'de 2016 yılında kullanıma giren ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Netflix her geçen gün özel Türk yapımları ile daha fazla kişiye ulaşıyor. Özellikle 1 aylık ücretsiz deneme özelliği sunan Netflix'te kullanıcılar 1 aylık denemenin ardından üyeliklerini iptal etmek isteyebiliyor. Bu yüzden Netflix üyelik iptal etme işlemleri sıklıkla araştırılıyor.

NETFLİX HESABI NASIL İPTAL EDİLİR?

Netflix hesap silme işlemini web tarayıcısı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Netflix hesabı silme adımları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir:

Netflix hesabınıza kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra Hesabınız butonuna basın.

Açılan sayfada Üyelikler ve Ödemeler kısmına gelerek burada yer alan Üyeliği İptal Et butonuna basın.

Karşınıza ödeme bilgileriniz yer aldığı çıkan sayfayı onayladığınızda hesabınız kapatılmış olacak.

NETFLİX PROFİLİNİ SİLİNCE NE OLUR?

Netflix hesabında birden fazla profil açılabilir. Eğer bu profilleri silmek isterseniz hesabınıza giriş yaptıktan sonra Profilleri Yönet kısmı üzerinden istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Netflix'te profil bilgi ve şifresini girerek alt kısımda yer alan Profili Sil butonu ile kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz. Netflix profilini sildiğinizde profilin tüm izleme ve arama geçmişleri de silinecektir ve erişimi bir daha sağlanmayacaktır.

NETFLİX EN ÇOK ARANANLAR NASIL SİLİNİR?

Netflix hesabınızda yapılan aramaları silmek son derece basit bir şekilde yapılır. Bu işlem için ana sayfanızdaki Etkinliğim sekmesinde yapılan aramaların yan tarafında bulunan çarpı işaretlerine basarak içerikleri kaldırabilirsiniz. Bu işlem ile tüm arama listeniz 24 saatte listeden kaldırılacak.

NETFLİX OTOMATİK ÖDEME KAPATMA

Netflix üzerinden ödemeyi kapatmak için direkt olarak üyeliği sonlandırabilirsiniz. Ancak bu işlemi yapmak istemezseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Netflix'te hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfa üzerinden hesap sekmesine giderek ayarlar bölümüne giriş yapın.

Burada yer alan Üyelikler ve Ödeme kısmında Ödeme Bilgilerini Yönet sekmesinden Başka Bir Ödeme Yöntemi ekleyin butonuna tıklayın. Burada yer alan kartlarınız alanında Netflix kart silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlemin ardından bir sanal kart oluşturun. Bu kartı ödeme yöntemine ekleyerek ödeme sisteminizi kontrol edebilirsiniz.

NETFLİX ÜYELİK İPTAL ETME

Kimi kullanıcılar, Netflix üyeliğini iptal etmek için hangi adımları izleyeceğini araştırmaktadır. Bu konuda Netflix sık sorulan sorular sekmesinde üyelik iptali ile ilgili pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Web üzerinden yapılan üyelik iptalinin yanı sıra telefon üzerinden ve İOS üzerinden de üyelik iptali yapılabilir.

Telefondan üyelik iptali için;