Pinterest hesap silme - Pinterest hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Günümüzde görsel paylaşımı için en çok tercih edilen platformlardan biri olan Pinterest dikkat çeken özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Sadece görsel değil, Google aramalarında gösterilmeyen içeriklere dahi ulaşmanızı sağlayan Pinterest platformu video ve GIF aramalarında da kullanıcılarına destek sağlıyor. Peki Pinterest uygulamanızı kullanmayı bırakmak için neler yapmanız gerekir? İşte Pinterest hesap silme ve kapatma hakkında merak edilen tüm detaylar…

PİNTEREST HESAP SİLME

Pinterest hesabını silmek isteyen kullanıcılar 4 basit adımda bu işlemi gerçekleştirebilirler. İste Pinterest hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler:

Uygulamaya giriş yaparak sayfanın sağ üst köşesinde bulunan altıgene tıklayın.

Hesap ayarları sekmesine giriş yapın.

Hesap ayarları sekmesinde yer alan hesabı kapat seçeneğine tıklayın.

Ardından karşınıza tekrar sistem tarafından onaya sunulan hesabı kapat butonuna basarak işlemi tamamlayın.

PİNTEREST HESABI KALICI OLARAK SİLME

Pinterest hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Ancak bilmeniz gerekir ki hesabı sildikten sonra tüm doküman ve görsel geçmişiniz kaybolacaktır. İşte Pinterest'i kalıcı olarak silmek için ilk olarak hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Ardından ayarlar üzerinden hesabı sil seçeneğini tıklamalısınız. Burada hesabınızı neden kapatmak istediğinize dair size seçenekler sunulmaktadır. Bu seçeneklerden kapatma nedeninizi tıklayarak ileri tuşuna basın. Ardından e-posta gönder diyerek Pinterest hesabı devre dışı bırakma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

PİNTEREST İŞLETME HESABI KAPATMA