Smule hesap silme - Smule hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Smule uygulaması sadece kendi arkadaşlarınız ile değil, tanımadığınız kişilerle de kareoke yapabileceğiniz bir uygulamadır. Smule uygulaması üzerinden şarkı sözleri ekranda çıkar ve sıranız geldiğinde şarkıyı söylemeye başlarsınız. Aynı zamanda video filtreleri de sunan Smule hesabının silinmesi araştırılan konular arasında yer alır.

SMULE HESAP SİLME

Smule hesabını silmek için ilk olarak hesabınıza girmeniz gerekir.

Ardından Smule hesabını silmenize yardımcı olacak bir form karşınıza çıkacaktır. Bu formda yer alan tüm detayları eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız.

Sayfanın en üstünde yer alan Profili Kaldır sekmesinden Hesap Silme seçeneğini seçin.

E-posta kısmına ise size ulaşılabilecek bir mail adresi paylaşın.

Konu kısmına gelerek hesabı silme nedeninizi detaylı bir şekilde anlatmaya özen gösterin. Kullanıcı bilgilerinizi de bu alana ekleyin.

Kullanıcı adı bölgesinde adınızı yazın. İsterseniz ekler kısmına da sorunu ileteceğiniz görseli yükleyebilirsiniz.

Bu işlemin ardından Doğrulama kısmına gelerek güvenlik onayını gerçekleştirmelisiniz.

Tüm adımları tamamladıktan sonra Gönder butonuna basarak talebinizi Smule Destek ekibine iletin. Smule kapatma işlemi için ekip tarafından talebinizin işleme alınmasını beklemeniz gerekir.

SMULE UYGULAMASINI NASIL İPTAL EDERİM?

Smule uygulamasında kullanıcılar için hesabı kapatma ya da silme işlemi henüz aktifleştirilmediği için üyelik iptali söz konusu olduğunda destek ekibine talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda ilk adımda Smule Account'u üzerinden karşınıza çıkan Smule hesap silme linki üzerinden bağlantıya gidin. Ardından Hesabımı Sil sekmesinden sizden istenen bilgileri doldurun. Hesabın silinmesi istenilen formu doldururken konu başlığını İngilizce olarak yazmaya dikkat edin. Ardından Gönder'e tıklayarak üyelik iptali talebinizi iletin. Ardından iletişim bilgileriniz üzerinden Smule ekibinin dönüş yapmasını beklemeniz gerekiyor.

SMULE UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Smule uygulaması ücretli bir uygulamadır. Burada ücretsiz kullanım yapmak isterseniz söyleyebileceğiniz ve eşlik edebileceğiniz şarkılar sınırlıdır. Şarkıyı tek başınıza söylemek isterseniz de VIP üyeliğe sahip olmalısınız. Profilinizde istediğiniz gibi değişiklikler yapılmasını istediğinizde de hesabınızı yükseltmelisiniz. Smule uygulamasında fiyatların ise Android ve İOS'ta farklı şekilde yer aldığını görüyoruz. Android kullanıcıları için Smule uygulama fiyatları daha uygundur.