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Giriş Tarihi: 14.6.2021 01:33 Son Güncelleme: 14.6.2021 01:33

Survivor kimdir? yarışmacısı , , mesleği nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme adayı olarak potaya giren Survivor ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklindeki sorular üzerinde araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? sorusu ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme adayı olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, 'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor.

Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

SURVIVOR AYŞE YÜKSEL BAŞARILARI

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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