Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorusu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olan Batuhan Karacakaya ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya'nın yaşı ise 24'tür. 24 yaşındaki Survivor Batuhan setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU KAÇ, KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu da Survivor 2021 ile birlikte cevabı en çok aranan sorular içerisinde yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir.

BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Batuhan Karacakaya başarılı bir oyuncudur. Genç isim, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. Batuhan Karacakaya, mesleğiyle ilgili katıldığı programlar ve verdiği röportajlarda sık sık konuşmuştur. Batuhan Karacakaya ayrıca 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.