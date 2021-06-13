Tumblr hesap silme - Tumblr hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Tumblr hem blog hem de sosyal medya konsepti ile uzun yıllardır, dünyada pek çok kullanıcısı olan Tumblr platformunda hesap silme işlemi için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. Hazırladığımız bu içerikte Tumblr hesabını silmek ve kapatmak için bilinmesi gereken tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

TUMBLR HESABI NASIL KAPATILIR?

Tumblr hesabını hem telefonlarınızdan hem de tarayıcınızdan kolaylıkla silebilirsiniz. Tumblr hesabınızı silmek için ilk olarak uygulamaya giriş yapmalısınız. Girişi tamamladıktan sonra hesap silme sekmesine gidin. Burada yer alan ayarlar bölümünde diğer butonuna basarak ilk aşamada Blog silin, ardından da Blog Kaldırın'a tıklayın. Böylelikle Tumblr hesap kapatma işlemini başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız.

TUMBLR HESAP SİLME

Tumblr hesap silme işleminde kalıcı olarak hesabı silmeniz için sol üst kısımda yer alan sekmeye gidin. Burada kaldırmak istediğiniz bloğu seçerek Kalıcı Olarak Sil butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak hatırlatma yazısını da onayladıktan sonra hesabınız silinecektir.

TUMBLR HESABI DONDURULUR MU?

Bazı sosyal medya paltformları kullanıcılarına hesaplarını dondurma ve istedikleri zaman yeniden açma seçeneğini verir. Tumblr kullanıcıları da Tumblr hesap dondurma hakkında merak ettiği soruların cevabını aramaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken Tumblr uygulamasının hesabı dondurma gibi bir seçenek sunmamasıdır. Tumblr kullanıcıları Hesap kapatma ve kalıcı olarak silme işleminden sonra yeniden aynı hesabı kullanamaz. Bu yüzden Tumblr hesabınızı kapatma kararı verdikten sonra iyice düşünmeniz gerektiğiniz öneriyoruz. Aksi halde hesabınız içerisinde yer alan görsel ve blog paylaşımlarınız silinecek ve eriminiz kısıtlanacaktır. Kapatma işleminin ardından ana bloğunuz, üye olduğunuz farklı gruplar silinecek ve eski blog ve URL adresiniz farklı bir kullanıcıya verilecektir. Yeniden Tumblr kullanıcısı olmak için de farklı bir kullanıcı adı ile yeni bir hesap açmanız gerekecektir.

TUMBLR HESAP SİLME LİNKİ

Tumblr hesap silme linki için hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hesabı Sil bölümünden adımları takip edebilirsiniz. Eğer giriş bilgilerinizi unuttuğunuz için hesap silme ve kapatma işlemini yapamıyorsanız, Tumblr destek ekibi ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.