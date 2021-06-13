Her geçen gün açılan yeni sosyal medya platformları kullanıcıların daha önce deneyimledkleri bazı platformlardan uzaklaşmasına yol açmaktadır. Bu uygulamalardan biri de Twitch'dir. Video yayınlama ve izleme platformu olan Twitch hesaplarını silmek isteyen kullanıcılar hangi adımları takip etmelidir sorusu pek çok kullanıcı tarafından araştırılmaktadır. Gelin Twitch hesap silme - Twitch hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır? hakkındaki tüm detaylara birlikte bakalım.

TWİTCH HESAP SİLME

Twitch hesabını silmek isteyen kullanıcılar aşağıda yer adımları takip edebilir.

Twitch uygulamasından hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar kısmından Twitch delete account seçeneğine tıklayın.

Bu işlem ile sistem işlem sahibini doğrulamak için sizden son kullandığınız güncel şifreyi yeniden girmenizi talep edecektir.

Twitch hesap silme işlemi sırasında sizden hesabınızı silmeye yönelik bu talebiniz için neden belirtmenizi isteyebilir. Ancak burada bu nedenlerden birini belirtme zorunluluğunuz yoktur. İstemediğiniz takdirde bu aşamayı geçebilirsiniz.

Şifreyi girdikten sonra Doğrula butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra Twitch hesabı kalıcı olarak silme işleminizi başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız.

Twitch hesabı kalıcı olarak silme işleminin ardından hesap erişiminiz bir daha mümkün olmayacaktır. Twitch uygulaması hesaba yeniden giriş için size belirli bir süre tanımaz. Bu yüzden uygulamayı kullandığınız süre boyunca sizin için önem arz eden dokümanı mesaj ya da farklı bir içerik yer alıyor ise bunları farklı bir dosyada bilgisayarınıza kopyalamayı unutmamalısınız.

Aynı zamanda kalıcı olarak silinen hesap adı tekrar kullanıma açılmayacaktır. Eğer ilerleyen dönemlerde yeniden Twitch platformunu kullanmak isterseniz yeni bir kullanıcı adı seçerek hesap açabilirsiniz.

TWİTCH HESAPTAN ÇIKIŞ YAPMA

Twitch uygulamasını kullanırken, hesap girişinde kullanıcı adı ve şifre hatırlatması yaparak hesabın sürekli olarak açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Ancak hesabın güvenilirliği açısından bilgisayar üzerinden yapılan girişlerin ardından hesaptan çıkış yapılması önerilir. Twitch hesabından çıkış yapma için yapılması gereken ise hesabın sağ üst köşesinde bulunan çıkış sekmesine tıklamaktır. Böylelikle hesabınızdan kolaylıkla çıkış yapabilirsiniz.