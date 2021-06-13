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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:07 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:11

Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

CEVAP:

A - Van Gogh sol kulağını kesmiştir (CEVAP)
B - Timur'un sol ayağı aksaktır
C - Atatürk solaktır
D - Churchill'in sol gözü lördür

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Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?
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