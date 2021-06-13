Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

CEVAP:



A - Van Gogh sol kulağını kesmiştir (CEVAP)

B - Timur'un sol ayağı aksaktır

C - Atatürk solaktır

D - Churchill'in sol gözü lördür