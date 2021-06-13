WhatsApp hesap silme - WhatsApp hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Dünyada en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, son dönemlerde uygulanmaya çalışan kullanıcı sözleşmesi ile tepki görmeye devam ediyor. Pek çok kullanıcı Whatsapp'ın verilerini istediği gibi paylaşmasını içeren bu sözleşmeyi eleştirirken kimi kullanıcılar ise uygulamayı silmeyi tercih ediyor.

WHATSAPP HESAP SİLME

Whatsapp hesabının silinmesi Andorid ve İOS telefonlarından kolaylıkla yapılabilir. Burada Android kullanıcıları Whatsapp'ı silmek için ilk olarak uygulamada sağ tarafta yer alan 3 nokta işaretine basmalıdır. Ardından Ayarlar'a girerek Hesap sekmesine giriş yapmalıdır. Burada yer alan Hesabı Sil butonuna tıklayarak silme işlemini gerçekleştirebilir. İOS kullanıcıları da Android kullanıcıları ile aynı adımları izleyerek uygulamayı hızlı bir şekilde silebilir.

WHATSAPP HESABI SİLİNİRSE NE OLUR?

Whatsapp uygulamasını sildiğiniz takdirde uygulamada yer alan tüm konuşma geçmişleriniz de silinecektir. İOS kullanıcıları için iCloud, Android kullanıcıları için Google Drive'da ye ralan depolanma alanları da silinme ile kaybolacaktır. Bu yüzden yeniden uygulamayı yükleseniz de geçmiş konuşma verilere erişemeyeceksiniz.

WHATSAPP SIFIRLAMA NASIL YAPILIR?

Whatsapp'ta sıfırlama işlemi iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan biri e-posta ile diğeri e-posta olmadan yapılan işlemdir.

E-posta ile sıfırlama işlemi için; Whatsapp uygulamasını açın. Anahtarı mı Unuttunuz'a gidin. E-posta gönder butonuna basın. Paylaşılan e-posta adresine gönderilen bağlantı linkine tıklayın ve onaylama işlemini tamamlayın.

E-posta olmadan sıfırlama işlemi için 7 gün boyunca beklemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Eğer sıfırlama işlemi için bir e-posta adresi yoksa ya da bunu hatırlamıyorsanız 7 gnün sonunda Anahtarı mı unuttunuz'a tıklayarak Sıfırla'ya basın.

WHATSAPP HESABI SİLDİKTEN SONRA TEKRAR AÇILIR MI?

Whatsapp uygulaması silindikten sonra hesabı yeniden aktifleştirmeniz mümkün değildir. Hesabın silinmesi ile birlikte tüm konuşmalarınız, Google Drive ve iCloud üzerindeki yedeklemeleriniz de silinecektir. Yeniden kullanmak için sıfırdan hesap açmalısınız.

WHATSAPP GEÇİCİ OLARAK KAPATMA

Whatsapp uygulamasını sildikten sonra tüm hesaplarınız silineceği için hesabı geçici olarak kapatmayı tercih edebilirsiniz. Hesabı geçici olarak kapatma kısa sürede kolaylıkla yapılabilen bir işlemdir. Bunun için hesabınıza giriş yatıktan sonra Ayarlar sayfasına girmelisiniz. Ardından Uygulamalar sekmesi ve Tümü seçeneğine tıklayın. Sonrasında ise Durmaya Zorla seçeneği üzerinden uygulamayı geçici olarak kapatın. Bu seçenek ile whatsapptaki tüm gruplarınız ve konuşmalarınız silinmeden duracak ve size herhangi bir mesaj ya da bildirim gelmeyecektir. İstediğiniz takdirde ise hesabı yeniden aktifleştirebilirsiniz. Böylelikle hesabınızı kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz.

WHATSAPP'A GİRMEDEN HESAP SİLME

Whatsapp uygulamasına girmeden hesabı silmeniz mümkün değildir. Hesap silme işlemi ayarlar kısmından yapıldığı için uygulamaya giriş yapmalı ve silmek için size verilen adımları takip etmelisiniz.