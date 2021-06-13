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Giriş Tarihi: 13.6.2021 23:49 Son Güncelleme: 13.6.2021 23:50

Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

CEVAP:

A - Bermuda Üçgeni
B - Alaska
C - Grönland
D - Tibet (CEVAP)

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Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?
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