Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

CEVAP:



A - Bermuda Üçgeni

B - Alaska

C - Grönland

D - Tibet (CEVAP)