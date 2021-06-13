Youtube hesap silme - Youtube hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan Youtube platformunda hesap silme sorusu kullanıcıların en çok araştırdıkları konulardan biridir. Youtube hesabını kapatma, kapandıktan sonraki adımlar ve şifre sıfırlama gibi kullanıcıların merak ettiği soruların cevaplarını yazımınızda bulabilirsiniz.

YOUTUBE HESAP SİLME

Youtube hesap silme işlemi uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Burada tek yapmanız gereken tarayıcınız üzerinden var olan hesabınıza girerek size verilen adımları takip etmek. Youtube kanalı kalıcı olarak silindiği takdirde aynı bilgiler ile hesabınıza tekrar giriş yapamayacağınızı unutmamanız gerekir. Bu yüzden hesabınızı silmek yerine dondurma seçeneğini kullanabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

YOUTUBE HESABI NASIL KAPATILIR?

Kısa sürede tarayıcınız üzerinden gerçekleştirebileceğiniz Youtube hesabı kapatma işlemi için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra Gelişmiş Ayarlar sekmesine gelin. Bu sekmede hesabınızın kullanıcı adı ve kimlik bilgilerini göreceksiniz. Sayfanın en alt kısmında ise Kanalı Sil seçeneği bulunur. Bu seçeneğe tıklayın.

Ardından açılan sayfada güncel şifrenizi girerek Devam Et'e tıklayın.

Burada karşınıza Kanalımı Silmek İstiyorum butonuna basarak verilen metni detaylı bir şekilde okuyun ve onaylama işlemini gerçekleştirin.

Youtube kanalı kapatma işleminin ardından İçeriğimi sil seçeneği ile yüklediğiniz videoları da kaldırabilirsiniz.

YOUTUBE HESABI SİLİNİRSE NE OLUR?

Youtube hesabı silme işlem oldukça kısa sürede gerçekleşir. Burada kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli adım hesabın silindikten sonra geri alınmadığıdır. Burada kullanıcı adınız, içerikleriniz, kayıtlı kanallarınız ve tüm izleme geçmişiniz silinecektir. Ancak Youtube hesabı Google hesabı ile bağlantılı olarak açılsa da kanalı sildiğinizde bağlantılı olan Google hesabınız silinmeyecektir.

ŞİFRESİ UNUTULAN YOUTUBE HESABI NASIL KAPATILIR?

Şifresi unutulan Youtube hesabı için mail adresiniz ile şifre sıfırlayarak giriş yapabilir ve ardından hesabı kapatabilirsiniz. Ancak tüm kullanıcı bilgilerinizi unuttuysanız Youtube destek ekibi ya da Google'a şikayet formu doldurarak hesabınızın kapatılmasını talep edebilirsiniz.