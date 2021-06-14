



AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz'a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz'ın Fırat'ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.