Aşkın Tarifi, 2. bölümüyle Kanal D ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Aşkın Tarifi 2. bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Aşkın Tarifi 2. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Aşkın Tarifi 2. Bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…
Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz'a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz'ın Fırat'ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.
Naz, Fırat'ın dünyasıyla da ilk kez bu sayede karşılaşır. Fırat'ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz'ın bile yavaş yavaş erimesine neden olur. Fırat ve Naz, Fırat'ın mahallesinde, sürprizlerle dolu, hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Ancak diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan'ın yeni hamlesiyle şaşkına dönecektir. Peki, Fırat bu yenilgiyle geri mi çekilecek, yoksa kalıp savaşa devam mı edecektir?