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Giriş Tarihi: 15.6.2021 00:28 Son Güncelleme: 15.6.2021 00:28

2. bölüm izle! Lansman gecesindeki olay, şok etkisi yaratıyor

Aşkın Tarifi 2. bölüm izle! Lansman gecesindeki olay, şok etkisi yaratıyor

ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan 2. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Lansman gecesindeki olay, şok etkisi yaratıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Aşkın Tarifi 2. bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar.

, 2. bölümüyle ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Aşkın Tarifi 2. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Aşkın Tarifi 2. Bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/askin-tarifi/bolumler



AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. , karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve 'ı kovar. Diğer yandan , Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz'a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz'ın Fırat'ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.



Naz, Fırat'ın dünyasıyla da ilk kez bu sayede karşılaşır. Fırat'ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz'ın bile yavaş yavaş erimesine neden olur. Fırat ve Naz, Fırat'ın mahallesinde, sürprizlerle dolu, hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Ancak diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan'ın yeni hamlesiyle şaşkına dönecektir. Peki, Fırat bu yenilgiyle geri mi çekilecek, yoksa kalıp savaşa devam mı edecektir?

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Aşkın Tarifi 2. bölüm izle! Lansman gecesindeki olay, şok etkisi yaratıyor
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