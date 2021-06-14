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Giriş Tarihi: 15.6.2021 00:42 Son Güncelleme: 15.6.2021 00:42

2. bölüm izle! Nazım’ın ani ölümünde, suç ’un üzerine kalıyor

Kahraman Babam 2. bölüm izle! Nazım’ın ani ölümünde, suç Uğur’un üzerine kalıyor

ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan 2. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Nazım’ın ani ölümünde, suç ’un üzerine kalıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Kahraman Babam 2. bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar.

, 2. bölümüyle ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KAHRAMAN BABAM 2. BÖLÜM İZLE

Show TV ile Kahraman Babam 2. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Kahraman Babam 2. Bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kahraman-babam/2788



KAHRAMAN BABAM 2. BÖLÜM ÖZETİ

karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara çok yaklaşmıştır. Peşinde olduğu Nazım'ın ani ölümüyle beraber suç üzerine kalır. Aynı anda hem intikam hem de kızına verdiği söz arasında kalan Uğur, parkta onu bekleyen ve Ömrüm'e yetişebilecek midir?



Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Furkan'ın tedavisi konusunda Menekşe'ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.



Kız kardeşinin ölümünü Uğur'a yükleyen , şimdi de Ömrüm'ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar.



Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca'yla karşı karşıya gelecektir.

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Kahraman Babam 2. bölüm izle! Nazım’ın ani ölümünde, suç Uğur’un üzerine kalıyor
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