



KAHRAMAN BABAM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Uğur karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara çok yaklaşmıştır. Peşinde olduğu Nazım'ın ani ölümüyle beraber suç üzerine kalır. Aynı anda hem intikam hem de kızına verdiği söz arasında kalan Uğur, parkta onu bekleyen Yonca ve Ömrüm'e yetişebilecek midir?