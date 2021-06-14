Kahraman Babam konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kahraman Babam oyuncuları kim, konusu ne?

Pazartesi akşamı izleyiciye merhaba diyecek olan Kahraman Babam konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı dizinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır paylaşmaktadır. Her hafta Pazartesi günleri Show TV'de ekranlara gelecek olan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisini araştırılıyor. İşte Kahraman Babam konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…