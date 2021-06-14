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Giriş Tarihi: 14.6.2021 17:15

konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: kim, konusu ne?

Kahraman Babam konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kahraman Babam oyuncuları kim, konusu ne?

Show TV ekranlarında dizisi bu akşam başlıyor. Eski adı Kırmızı Kamyon olan dizi isim değişikliğe giderken konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak konusu oluyor. Bir baba kızın duygu yüklü hikayesini konu edinen yapımda Görkem Sevindik ve Nilay Deniz başrolü üstleniyor. İtfaiyecilerin zorlu mücadelelerini gösterilerek aksiyon dolu sahneler izleyiciyle buluşurken dizinin konusu, oyuncu kadrosu kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki ne, oyuncuları kim? ?

Pazartesi akşamı izleyiciye merhaba diyecek olan konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı dizinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır paylaşmaktadır. Her hafta Pazartesi günleri Show TV'de ekranlara gelecek olan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisini araştırılıyor. İşte , oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…

KAHRAMAN BABAM KONUSU NE?

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadeleleri de gösteriliyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

KAHRAMAN BABAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un pek çok semtinde çekimlerinin gerçekleştiği biliniyor.

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Görkem Sevindik

Ebrar Alya Demirbilek

Nilay Deniz

Ushan Çakır

Tuğçe Altuğ

Toprak Sağlam

Fatih Al

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Sümeyye Aydoğan

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Kahraman Babam konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kahraman Babam oyuncuları kim, konusu ne?
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