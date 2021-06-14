Kahraman Babam konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kahraman Babam oyuncuları kim, konusu ne?

Pazartesi akşamı izleyiciye merhaba diyecek olan Kahraman Babam konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı dizinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır paylaşmaktadır. Her hafta Pazartesi günleri Show TV'de ekranlara gelecek olan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisini araştırılıyor. İşte Kahraman Babam konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…
Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadeleleri de gösteriliyor.
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.
İstanbul'un pek çok semtinde çekimlerinin gerçekleştiği biliniyor.
Görkem Sevindik
Ebrar Alya Demirbilek
Nilay Deniz
Ushan Çakır
Tuğçe Altuğ
Toprak Sağlam
Fatih Al
Deniz Hamzaoğlu
Aslı Orcan
Sümeyye Aydoğan