Maraşlı 22. Bölüm fragmanı izle: Mehmet İnce açığa çıkacak mı?

Her bölümüyle reyting rekorlarını alt üst eden Maraşlı 22. Bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Maraşlı'nın sırları ve yaşadığı zorluklar her geçen gün zorlaşırken Mehmet İnce'nin açığa çıkması an meselesidir. Öte yandan Maraşlı ve Mahur arasında yaşanan tartışma Maraşlı'yı daha da köşeye sıkıştırır. İşte dizinin yeni bölüm özeti ve Maraşlı 22. Bölüm fragmanı!
MARAŞLI 22. BÖLÜM FRAGMANI
Savaş, Mehmet İnce'yi aramaya devam eder. Nevzat Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Herkesin Mehmet İnce'nin peşinde olması Savcı Tolga'yı daha çok meraklandırır. Bu sırada Hurdacı ve Savaş, Savcı Tolga'daki dosyayı almak için plan yapar. Bu sırada Maraşlı Mahur ve Zeliş'i buluşturur. Ancak gerçekler açığa çıkacağı için hayli gergindir. Bu sırada Savaş Mehmet olduğunu sanarak Nevzat'ı alır ve Hurdacı'ya getirir. Nevzat'ı kurtarmak için tutulduğu yere giden Maraşlı burada Hurdacı'yla karşı karşıya kalır.
MARAŞLI 21. BÖLÜM ÖZETİ
Maraşlı ile Savaş'ın adamları büyük bir tartışmaya girer. Maraşlı, herkes tarafından aranan Mehmet İnce'nin izini kaybettirme çabasındadır. Bu sırada akıl sağlığı yerinde olmayan Necati ortadan kaybolmuştur. Hurdacı, Necati'yi Maraşlı'nın kurtardığını öğrenince deliye döner. Bu esnada Savcı Tolga da Mehmet İnce'ye ulaşmanın türlü yollarını arar. Maraşlı, gizli kimliğinin açığa çıkacağı endişesiyle yeni planlar peşindedir.
MARAŞLI OYUNCULARI
Burak Deniz- Maraşlı
Alina Boz- Mahur
Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel
Rojda Demirer – Firuzan
Melis İşiten – Dilşad
Cemil Büyükdöğerli – İlhan
Saygın Soysal – Savaş
Cihan Yenici – Ozan
Sinem Akyol- Hilal (Zeliş'in Annesi- Maraşlı'nın eşi)
Türkü Su Demirel
Gizem Kala
Serhat Kılıç – Necati
Serhat Parıl
Mert Ateş- Oğuz
Selma Kutluğ- Savaş'ın Annesi
Maraşlı 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video