Maraşlı 22. Bölüm fragmanı izle: Mehmet İnce açığa çıkacak mı?

Her bölümüyle reyting rekorlarını alt üst eden Maraşlı 22. Bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Maraşlı'nın sırları ve yaşadığı zorluklar her geçen gün zorlaşırken Mehmet İnce'nin açığa çıkması an meselesidir. Öte yandan Maraşlı ve Mahur arasında yaşanan tartışma Maraşlı'yı daha da köşeye sıkıştırır. İşte dizinin yeni bölüm özeti ve Maraşlı 22. Bölüm fragmanı!

MARAŞLI 22. BÖLÜM FRAGMANI

Savaş, Mehmet İnce'yi aramaya devam eder. Nevzat Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Herkesin Mehmet İnce'nin peşinde olması Savcı Tolga'yı daha çok meraklandırır. Bu sırada Hurdacı ve Savaş, Savcı Tolga'daki dosyayı almak için plan yapar. Bu sırada Maraşlı Mahur ve Zeliş'i buluşturur. Ancak gerçekler açığa çıkacağı için hayli gergindir. Bu sırada Savaş Mehmet olduğunu sanarak Nevzat'ı alır ve Hurdacı'ya getirir. Nevzat'ı kurtarmak için tutulduğu yere giden Maraşlı burada Hurdacı'yla karşı karşıya kalır.