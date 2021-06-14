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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:01

: Mehmet İnce açığa çıkacak mı?

Maraşlı 22. Bölüm fragmanı izle: Mehmet İnce açığa çıkacak mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam 22’nci bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecan, aksiyon ve dramın harmanlandığı dizide birbiri ardına gelen nefes kesici sahneler geçen hafta da izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Bir yandan Savcı Tolga’dan ve Savaş’tan Mehmet İnce’nin kim olduğunu gizlemeye çalışan Maraşlı diğer yandan düşmanlarıyla mücadele halindedir. Yeni bölümde Mehmet İnce açığa çıkacak mı, Maraşlı Mahur’a her şeyi anlatacak mı? !

Her bölümüyle reyting rekorlarını alt üst eden 22. Bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Maraşlı'nın sırları ve yaşadığı zorluklar her geçen gün zorlaşırken Mehmet İnce'nin açığa çıkması an meselesidir. Öte yandan Maraşlı ve Mahur arasında yaşanan tartışma Maraşlı'yı daha da köşeye sıkıştırır. İşte dizinin yeni bölüm özeti ve Maraşlı 22. Bölüm fragmanı!

MARAŞLI 22. BÖLÜM FRAGMANI

Savaş, Mehmet İnce'yi aramaya devam eder. Nevzat Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Herkesin Mehmet İnce'nin peşinde olması Savcı Tolga'yı daha çok meraklandırır. Bu sırada Hurdacı ve Savaş, Savcı Tolga'daki dosyayı almak için plan yapar. Bu sırada Maraşlı Mahur ve Zeliş'i buluşturur. Ancak gerçekler açığa çıkacağı için hayli gergindir. Bu sırada Savaş Mehmet olduğunu sanarak Nevzat'ı alır ve Hurdacı'ya getirir. Nevzat'ı kurtarmak için tutulduğu yere giden Maraşlı burada Hurdacı'yla karşı karşıya kalır.

MARAŞLI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı ile Savaş'ın adamları büyük bir tartışmaya girer. Maraşlı, herkes tarafından aranan Mehmet İnce'nin izini kaybettirme çabasındadır. Bu sırada akıl sağlığı yerinde olmayan Necati ortadan kaybolmuştur. Hurdacı, Necati'yi Maraşlı'nın kurtardığını öğrenince deliye döner. Bu esnada Savcı Tolga da Mehmet İnce'ye ulaşmanın türlü yollarını arar. Maraşlı, gizli kimliğinin açığa çıkacağı endişesiyle yeni planlar peşindedir.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz- Maraşlı

Alina Boz- Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Saygın Soysal – Savaş

Cihan Yenici – Ozan

Sinem Akyol- Hilal (Zeliş'in Annesi- Maraşlı'nın eşi)

Türkü Su Demirel

Gizem Kala

Serhat Kılıç – Necati

Serhat Parıl

Mert Ateş- Oğuz

Selma Kutluğ- Savaş'ın Annesi

Maraşlı 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Maraşlı 22. Bölüm fragmanı izle: Mehmet İnce açığa çıkacak mı?
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