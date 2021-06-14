Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek mi?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 00:17 Son Güncelleme: 15.6.2021 00:18

son bölüm izle! Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek mi?

Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek mi?

ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan dizisi 22. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek mi? sorusu merak konusu olurken, dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Maraşlı son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar.

, 22. bölümüyle ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Maraşlı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Maraşlı 22. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…



MARAŞLI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çeker ama istediği bilgilere ulaşamaz. Savcı, Mehmet İnce dosyasına daha fazla kafayı takmaya başlar. Mehmet İnce neden bu kadar önemlidir? Neden herkes Mehmet İnce'nin peşindedir?



Hurdacı ve Savaş, Mehmet İnce dosyasının Savcı'da olduğunu öğrenir. Dosyayı Savcı'dan almak için bir plan yaparlar. Hurdacı'nın, Tolga için tehlikeli planları vardır. Savaş ve Hurdacı'nın planı işleyecek midir?



Maraşlı artık ve Zeliş'i buluşturmak zorundadır. Zeliş ile bir konuşma yapar. Neden Maraşlı gibi konuşmak zorunda olduğunu Zeliş'in anlayacağı gibi anlatır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş buluşurlar.



Maraşlı mümkün olduğunca az konuşmaya çalışır, tedirgindir. Zeliş, Mahur'a babasının Mehmet İnce olduğunu anlatacak mıdır? Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alırlar. Savaş hemen Nevzat'ı öldürmekten yanadır ama Hurdacı izin vermez. Nevzat'ı bir depoya götürürler. Maraşlı'da, Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek midir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA