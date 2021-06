Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? Sezgin Erdemir nereli?

Sezgin Erdemir hayatı ile gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik karakteriyle büyük beğeni topluyor. Diziyi ilk defa izleyerek oyuncu hakkında araştırma yapmak isteyenler ise Sezgin Erdemir kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Sezgin Erdemir hakkında merak edilenler…

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

12 Ocak 1976 yılında İstanbul'da doğan Sezgin Erdemir, 45 yaşında, 1.87 boyunda, oğlak burcu ve evli.

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü mezunu olan Sezgin Erdemir, Yavuz Özkan, Z1 Atölye, Servet Aksoy Atölyesi, HB Studio, New York Stella Adler, New York Anthony Bova – Eric Morris, New York Akademilerinde oyunculuk eğitimi aldı. Ünlü aktör, 1996 yılında yer aldığı Solan Gül dizisinden beri kariyerine aktif olarak devam ediyor.

Uzun yıllardır oyunculuk yapan ve günümüze kadar 21 televizyon dizisinde rol alan Sezgin Erdemir'in, aynı zaman 8 sinema filmi ve bilinen 2 tiyatro oyunu da bulunuyor.

2002 yılında Koçum dizisi ile daha çok tanınmaya başlayan Sezgin Erdemir, 2012 yılında Krem, 2016'da Diriliş Ertuğrul, 2020'de Kuruluş Osman ve 2021 yılında Bozkır Arslanı Celaleddin dizilerinde önemli rollere hayat vermesinin yanı sıra, 2005 yılında Franz Liszt, 2007'de Alexander Pushkin, 2009'da Sultan Avrupa'da, 2014'te Muska filmlerinde başrol olarak yer aldı ve son olarak 2020 yılında Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde adından söz ettirdi.

Sezgin Erdemir, 10. First ödüllerinde; kendi branşından senenin en iyileri ödülüne layık görüldü.

Üniversite zamanlarında lisanslı olarak basketbol oynayan ünlü oyuncu, fitness yapmaya ve farklı arkadaş ekipleriyle vakit buldukça basketbol oynama da devam ediyor. Sporla her zaman iç içe olan Erdemir, Beşiktaş takımını destekliyor.

Sezgin Erdemir, Amerika'da aldığı eğitimler doğrultusunda çok iyi derecede ingilizce biliyor.

Dönem dizilerinin en çok aranan isimlerinden olan Sezgin Erdemir, "Elimden kılıç, altımdan at eksik olmuyor. Artık uzuvlarım haline dönüştüler. Birkaç farklı silah kullanabiliyorum ve at üzerinde giderken isabetli bir şekilde ok atabiliyorum." ifadelerini kullanıyor.