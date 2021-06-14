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Giriş Tarihi: 15.6.2021 00:59 Son Güncelleme: 15.6.2021 00:59

Survivor Dora kimdir? yarışmacısı , , mesleği nedir?

Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı sezonunda mavi takımda mücadele eden Uğurtan Dora'yla ilgili detaylar izleyenler tarafından merak edilerek Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Merak edilen Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

yarışmasında kırmızı takımda mücadele eden Uğurtan Dora ile ilgili bilgiler merak konusu olarak yarışmanın takipçileri tarafından Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? soruları üzerinden araştırılıyor.

SURVİVOR DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?



SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.



Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.



Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

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Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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