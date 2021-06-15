Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ada Masalı 1. bölüm izle! Haziran’dan Poyraz’a bit teklifle gidiyor
Giriş Tarihi: 16.6.2021 01:47 Son Güncelleme: 16.6.2021 01:47

1. bölüm izle! ’dan Poyraz’a bit teklifle gidiyor

Ada Masalı 1. bölüm izle! Haziran’dan Poyraz’a bit teklifle gidiyor

ekranlarında ilk bölümüyle yer alan dizisi diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin ilk bölümünde ’dan Poyraz’a bit teklifle gidiyor. Dizinin ilk bölümünün televizyon ekranlarındaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “ Masalı 1. bölüm izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Ada Masalı 1. bölüm izleme linki ve özetten detaylar.

1. bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler " Masalı 1. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak devam ediyor.

ADA MASALI 1. BÖLÜM İZLE

Star TV ile Ada Masalı 1. bölüm izleme linki ve özet detayları şu şekilde;



Aşağıda yer alan link ile Ada Masalı 1. Bölümü tek parça izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler

ADA MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

, ne zamandır hayalini kurduğu 'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: 'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır.



Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği 'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar.



Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ada Masalı 1. bölüm izle! Haziran’dan Poyraz’a bit teklifle gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA