Alp Navruz kimdir, kaç doğumlu, nereli? Ada Masalı Poyraz gerçekte kim?

Ada Masalı dizisinde Poyraz karakteriyle gündeme gelen Alp Navruz, daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma, Zümrüdüanka gibi dizilerde başrollere hayat vermişti. Navruz'un hayranları ve kendisiyle ilk kez bu dizide karşılaşanlar ünlü oyuncu hakkında araştırmaya koyuldu. Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırılırken Navruz'u tanımayanlar da Ada Masalı Poyraz gerçekte kim sorusuna yanıt arıyor.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alp Navruz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuştur. Üç çocuklu bir ailenin iki erkek çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Navruz, başta modellik yaparken ilerleyen zamanlarda oyunculuk eğitimi almış, ilk olarak 2016 yılında Ceberrut adlı filmde Mert isimli başrole hayat vermiştir.