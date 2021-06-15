Ada Masalı dizisi 15 Haziran Salı akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Ayça Ayşin Turan kimdir sorusunun yanıtı da medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Daha önceleri pek çok projede yer alan isim, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duyduğunu ifade ederken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ada Masalı dizisinin Haziran'ı Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler

ADA MASALI HAZİRAN KİMDİR?

Haziran, şehirli, başarılı iş insanıdır. Haziran, şehir hayatını seven 'Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam' diyenlerden.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumlu, 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.

TELEVİZYON DİZİLERİ

2016 /Altınsoylar /Burcu Günebakan/ Başrol Oyuncusu /Kanal D

2017-2018 /Meryem/ Meryem Akça Sargun/ Başrol Oyuncusu /Kanal D

2018-2019/ Hakan: Muhafı/z Leyla Sancak/ Başrol Oyuncusu/ Netflix

2020 /Zemheri/ Firuze Pınar/ Başrol Oyuncusu /Show TV

2020-2021/ Arıza Halide Gürkan/ Başrol Oyuncusu /Show TV

2021/ Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk Oyuncu/ Star TV

2021- Ada Masalı/ Haziran/ Başrol Oyuncusu/ Star TV

SİNEMA

2015/ Sevimli Tehlikeli /Zeliş/Başrol Oyuncusu /Sinema Filmi

SUNUCULUK

2017/ Altın Kelebek Ödülleri/ Sunucu/ Ödül Töreni / Kanal D