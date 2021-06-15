Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu dizisinin Bora’sı Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Baht Oyunu dizisi 15 Haziran Salı akşamları ekrana gelecek. Hal böyle olunca, "Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Bu başlık altından; Baht Oyunu dizisinin Bora'sı Aytaç Şaşmaz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

BAHT OYUNU BORA DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Bora, iyi bir eğitim görmüş; İstanbullu varlıklı bir ailenin oğlu. Kendisine kimseyi çok fazla yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adam. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmış. Fakat güçlü ve bağımsız karakteri, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmiş… B izde boyle.net'in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlıyor. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına, gerçek aşk diye bize anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanıyor.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.