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Giriş Tarihi: 16.6.2021 01:36 Son Güncelleme: 16.6.2021 01:36

1. bölüm izle! ’yı büyük bir sürpriz bekliyor

Baht Oyunu 1. bölüm izle! Ada’yı büyük bir sürpriz bekliyor

ekranlarında ilk bölümüyle yer alan dizisi diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin ilk bölümünde ’yı büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Baht Oyunu 1. bölüm izleme linki ve özetten detaylar.

1. Bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak devam ediyor.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Baht Oyunu 1. bölüm izleme linki ve özet detayları şu şekilde;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baht Oyunu 1. Bölümü tek parça izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/baht-oyunu/bolumler



BAHT OYUNU 1. BÖLÜM ÖZETİ

İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış , üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar'a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder. Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar'ın Türk vatandaşlığını almasını iple çekmektedir.



Rüzgar'ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net'in kurucusu ve başyazarı Bora'yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır. Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada'yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar'ın patronudur.



Ada'nın Rüzgar'ı geri kazanabilmek için Bora'nın şirketinde işe girmesi ve bunun için de daha doğru düzgün tanımadan nefret ettiği ve memnun edilmesi oldukça zor bir adam olan Bora'ya kendisini kabul ettirmesi gerekmektedir. Ada bunu başarabilecek midir?

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Baht Oyunu 1. bölüm izle! Ada’yı büyük bir sürpriz bekliyor
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