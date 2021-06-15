



Ada'nın Rüzgar'ı geri kazanabilmek için Bora'nın şirketinde işe girmesi ve bunun için de daha doğru düzgün tanımadan nefret ettiği ve memnun edilmesi oldukça zor bir adam olan Bora'ya kendisini kabul ettirmesi gerekmektedir. Ada bunu başarabilecek midir?