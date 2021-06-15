Baht Oyunu 1. Bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu 1. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak devam ediyor.
Kanal D ile Baht Oyunu 1. bölüm izleme linki ve özet detayları şu şekilde;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baht Oyunu 1. Bölümü tek parça izleyebilirsiniz…
İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada, üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar'a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder. Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar'ın Türk vatandaşlığını almasını iple çekmektedir.
Rüzgar'ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net'in kurucusu ve başyazarı Bora'yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır. Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada'yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar'ın patronudur.
Ada'nın Rüzgar'ı geri kazanabilmek için Bora'nın şirketinde işe girmesi ve bunun için de daha doğru düzgün tanımadan nefret ettiği ve memnun edilmesi oldukça zor bir adam olan Bora'ya kendisini kabul ettirmesi gerekmektedir. Ada bunu başarabilecek midir?