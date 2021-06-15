Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Baht Oyunu 15 Haziran Salı akşamı ilk bölüm ile Kanal D ekranlarına gelecek. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizi; ilk aşkı Rüzgar ile mutluluğunu yakalayamayan ve batıl inançları olan Ada'nın Bora ile tanışması sonucu yaşadığı eğlenceli maceralar ele alınacak. Bu kapsamda; Baht Oyunu dizisi nerede çekiliyor ve uyarlama mı? Baht Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
BAHT OYUNU KONUSU
"Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…" Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.
BAHT OYUNU OYUNCULARI
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.
BAHT OYUNU 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.
Baht Oyunu 1. Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle
BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, UYARLAMA MI?
Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor.
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.