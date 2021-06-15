Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak kaç yaşında, nereli?

Ada Masalı Görkem karakterini canlandıracak olan Bülent Çolak hayatı merak ediliyor. Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun başarısı herkes tarafından ilgi görmüştü. Diziyi izleyecek olanlar veya oyuncu hakkında araştırma yapanlar Bülent Çolak kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Bülent Çolak hakkında merak edilenler!
Bülent Çolak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak İstanbul doğumludur. Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı Hoşçakal Yarın adlı filmde Hüseyin İnan karakteriyle sanat yaşamına başladı.
Geniş Aile dizinde Ulvi rolüyle hafızalara kazınmıştır.
2015 – Geniş Aile Yapıştır
2016 – Aile İşi Cemali Televizyon Dizisi
2016 – Geniş Aile: Her Türlü Sinema
2017-2018 -Hayati ve Diğerleri
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? –Kürşat Sinema
2021- Ada Masalı -Görkem Televizyon dizisi