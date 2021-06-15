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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:35

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Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak kaç yaşında, nereli?

Star TV’de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide Görkem karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncunun yeni dizisi merakla bekleniyor. Bülent Çolak, 1977 doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak İstanbul doğumludur. İşte Bülent Çolak hayatı

Ada Masalı Görkem karakterini canlandıracak olan hayatı merak ediliyor. Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun başarısı herkes tarafından ilgi görmüştü. Diziyi izleyecek olanlar veya oyuncu hakkında araştırma yapanlar , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Bülent Çolak hakkında merak edilenler!

BÜLENT ÇOLAK KİMDİR?

Bülent Çolak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak İstanbul doğumludur. Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı Hoşçakal Yarın adlı filmde Hüseyin İnan karakteriyle sanat yaşamına başladı.

Geniş Aile dizinde Ulvi rolüyle hafızalara kazınmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2015 – Geniş Aile Yapıştır

2016 – Aile İşi Cemali Televizyon Dizisi

2016 – Geniş Aile: Her Türlü Sinema

2017-2018 -Hayati ve Diğerleri

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? –Kürşat Sinema

2021- Ada Masalı -Görkem Televizyon dizisi

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Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak kaç yaşında, nereli?
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