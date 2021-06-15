Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak kaç yaşında, nereli?

Ada Masalı Görkem karakterini canlandıracak olan Bülent Çolak hayatı merak ediliyor. Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun başarısı herkes tarafından ilgi görmüştü. Diziyi izleyecek olanlar veya oyuncu hakkında araştırma yapanlar Bülent Çolak kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Bülent Çolak hakkında merak edilenler!