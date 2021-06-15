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Haberler Medya Haberleri Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:08 Son Güncelleme: 15.6.2021 17:08

, kaç yaşında, ne mezunu? ? Cemre Baysel oynadığı diziler neler?

Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel oynadığı diziler neler?

Baht Oyunu dizisinin kadın başrolü olan Ada’ya Cemre Baysel hayat veriyor. Sol Yanım dizisindeki Biricik rolüyle ün kazanan oyuncu, bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Baht Oyunu dizisindeki rolü sebebiyle araştırılıyor. Diziseverler , kaç yaşında, ne mezunu gibi sorularla Baysel’i araştırıyor. Ayrıca sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Cemre Baysel oynadığı diziler ve filmler.

Cemre Baysel Baht Oyunu Ada rolüyle gündeme geliyor. Çeşitli dizilerde oyunculuk geçmişi bulunan Baysel, Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolleri paylaşacak. Yaz dizilerini takip eden ve kendisini tanımayanlar, , kaç yaşında, ne mezunu gibi sorularla araştırıyor. Cemre Baysel oynadığı diziler neler, gibi sorular da gündemde yer alıyor.

BAHT OYUNU ADA KİMDİR?

Bursalı bir ailenin kızı olan Ada, henüz birkaç aylıkken babasını, 12 yaşındayken de annesini kaybetmiştir. Teyzeleriyle geniş bir ailede büyüyen Ada, küçük bir kasabada yetişmiş, son derece sosyal bir genç kadındır. Herkesle çabucak iletişim kurar, girişken ve eğlencelidir. Ailesinden gelen batıl inançları gereği ilk aşık olduğu erkekle evlenmesi gerektiğine, aksi halde asla evlenemeyeceğine inanır.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunudur. İlk kez 2014 yılında Yeşil Deniz adlı dizide rol alan Baysel, son olarak Elimi Bırakma ve Sol Yanım dizilerindeki rolleriyle adını duyurmuştur.

CEMRE BAYSEL OYNADIĞI DİZİLER

2014- 2016: Yeşil Deniz (Gonca)

2017: İsimsizler (Gülperi)

2017: Payitaht Abdülhamid (Firuze)

2018: Elimi Bırakma (Melis)

2019: Ramo

2020- Sol Yanım (Biricik)

CEMRE BAYSEL KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Baht Oyunu dizisinin Ada'sı Cemre Baysel 22 yaşındadır. 1.66 boyunda ve 53 kilodur.

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Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel oynadığı diziler neler?
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