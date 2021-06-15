Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel oynadığı diziler neler?

Cemre Baysel Baht Oyunu Ada rolüyle gündeme geliyor. Çeşitli dizilerde oyunculuk geçmişi bulunan Baysel, Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolleri paylaşacak. Yaz dizilerini takip eden ve kendisini tanımayanlar, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, ne mezunu gibi sorularla araştırıyor. Cemre Baysel oynadığı diziler neler, Baht Oyunu Ada kimdir gibi sorular da gündemde yer alıyor.

BAHT OYUNU ADA KİMDİR?

Bursalı bir ailenin kızı olan Ada, henüz birkaç aylıkken babasını, 12 yaşındayken de annesini kaybetmiştir. Teyzeleriyle geniş bir ailede büyüyen Ada, küçük bir kasabada yetişmiş, son derece sosyal bir genç kadındır. Herkesle çabucak iletişim kurar, girişken ve eğlencelidir. Ailesinden gelen batıl inançları gereği ilk aşık olduğu erkekle evlenmesi gerektiğine, aksi halde asla evlenemeyeceğine inanır.