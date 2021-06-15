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Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:13

202. yeni bölüm özeti! . Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Emanet 202. yeni bölüm özeti! Emanet 203. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal 7 ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizisi 202. Yeni bölüm ile bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Heyecan, aşk ve entrikanın bir arada olduğu yapım hafta içi her gün saat 19.00’da izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapımda bugün Yaman’ı ihbar eden Seher, adaletin yerini bulması için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Yaman çok daha zor bir sürecin içinde bulur kendini. Yapımın sona ermesiyle beraber izleyenler “. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kanal 7 Emanet 202. Bölüm özeti ve 203. Yeni bölüm fragmanı ile ilgili gelişmeler…

Kanal 7 ekranlarında yayınlanmakta olan 202. Yeni bölüm ile bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet hafta içi her gün sevenlerinin karşısına çıkıyor. Öte yandan yapımın izleyenleri dizinin sona ermesiyle ". Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Kanal 7 Emanet 202. Bölüm özeti ve 203. Yeni bölüm fragmanı…

BİR EMANET'LE DEĞİŞEN HAYATLARIN ÖYKÜSÜ

"Her emanet kutsal bir yerde saklanır. Aşk kalbin en derininde..."

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman... İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK... Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınıyor

DİZİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf... Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

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Emanet 202. yeni bölüm özeti! Emanet 203. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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