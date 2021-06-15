



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli'nin Savaş için yaptığı yeni plan ne?

EDHO 199. Bölüm'de, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur. Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.