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Giriş Tarihi: 16.6.2021 01:24 Son Güncelleme: 16.6.2021 01:24

! kartları yeniden dağıtıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 199. bölüm izle! Hızır Çakırbeyli kartları yeniden dağıtıyor

ATV ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde kartları yeniden dağıtıyor. Dizinin son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. bölüm izleme linki ve özetten detaylar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. son bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 199. BÖLÜM İZLE

ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. bölüm izleme linki ve özet detayları şu şekilde;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak EDHO 199. Bölümü tek parça izleyebilirsiniz…

EDHO 199. BÖLÜM İZLE | TIKLAYINIZ


EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli'nin Savaş için yaptığı yeni plan ne?

EDHO 199. Bölüm'de, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur. Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.



Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. bölüm izle! Hızır Çakırbeyli kartları yeniden dağıtıyor
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