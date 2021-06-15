Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. son bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak devam ediyor.
ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. bölüm izleme linki ve özet detayları şu şekilde;
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Hızır Çakırbeyli'nin Savaş için yaptığı yeni plan ne?
EDHO 199. Bölüm'de, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur. Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.
Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.