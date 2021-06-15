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Haberler Medya Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO sezon finali bu akşam Atv'de!
Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:53

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO sezon finali bu akşam Atv'de!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO sezon finali bu akşam Atv'de!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 199. Sezon finali ile bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle televizyon ekranlarının uzun soluklu yapımı bu akşamki bölümünün ardından sezona bir süre ara verecek. Sevilen yapımın sıkı takipçileri “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EDHO sezon finali bölümü ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu hakkında merak edilen detaylar…

Atv'de yayınlanmakta olan aksiyonun hız kesmediği yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam sezon finali bölümü ile ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımda ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtaran ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Dizinin sıkı takipçileri heyecan dolu bu bölümü izlerken aynı zamanda "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte EDHO sezon finali hakkında merak edilen detaylar…

Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor!

EDHO 199. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki 'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni olur.

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Henüz yapımın yeni sezon tarihi belirlenmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO sezon finali bu akşam Atv'de!
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