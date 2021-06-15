Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! Gelinim Mutfakta 15 Haziran gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Yeni bölüm için ekran karşısına geçen izleyiciler Seda'yı göremeyince Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelen son bilgiye göre Bir süredir programda başarıyla mücadele eden Seda Yılmaz artık programda yer almayacağı duyuruldu. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, Seda elendi mi? 15 Haziran Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte puan durumu ve gün birincisi