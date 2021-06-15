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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:41 Son Güncelleme: 15.6.2021 16:42

gün birincisi ve puan durumu! 15 Haziran gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! Gelinim Mutfakta 15 Haziran gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Bu haftaki yeni bölüme yarışmacılardan Seda’nın olmaması damga vurdu. Gelinlerin aldıkları puanlar final günü için büyük önem taşırken haftanın ilk gününde yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. Programın sıkı takipçileri ise kim oldu, Seda elendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Seda Yılmaz yarışmada olmama sebebini bir video göndererek açıkladı. Böylelikle neden ayrıldı sorusu yanıt buldu. Peki gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte detaylar…

Gündüz kuşağı programı gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Yeni bölüm için ekran karşısına geçen izleyiciler Seda'yı göremeyince elendi mi, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelen son bilgiye göre Bir süredir programda başarıyla mücadele eden Seda Yılmaz artık programda yer almayacağı duyuruldu. Peki kim oldu, Seda elendi mi? 15 Haziran gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte puan durumu ve gün birincisi

Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi Yağnur oldu. Yağnur final öncesi 4. çeyrek altın kazanmış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ NEDEN AYRILDI, SEDA YOK MU?

Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagihan Hanımın finale sayılı zaman kala yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu. Seda ve kayınvalidesi Nagihan Hanım, Seda'nın geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Bugünden itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Seda Yılmaz, programa yolladığı video ile yarışmadan ayrılma sebebini açıkladı. Videoda, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyleyen Seda, çok üzgün olduğunu da dile getirdi.

PUAN DURUMU

Seda:

Deniz:

Seda:

Ayten:

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! Gelinim Mutfakta 15 Haziran gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
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