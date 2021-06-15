Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! Gelinim Mutfakta 15 Haziran gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Yeni bölüm için ekran karşısına geçen izleyiciler Seda'yı göremeyince Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelen son bilgiye göre Bir süredir programda başarıyla mücadele eden Seda Yılmaz artık programda yer almayacağı duyuruldu. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, Seda elendi mi? 15 Haziran Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte puan durumu ve gün birincisi
Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi Yağnur oldu. Yağnur final öncesi 4. çeyrek altın kazanmış oldu.
Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagihan Hanımın finale sayılı zaman kala yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu. Seda ve kayınvalidesi Nagihan Hanım, Seda'nın geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Bugünden itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Seda Yılmaz, programa yolladığı video ile yarışmadan ayrılma sebebini açıkladı. Videoda, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyleyen Seda, çok üzgün olduğunu da dile getirdi.
Seda:
Deniz:
Seda:
Ayten: