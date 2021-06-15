Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 15:57 Son Güncelleme: 15.6.2021 15:58

neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? elendi mi?

Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ’da Seda'nın ayrılık haberleri gündem oldu. Yeni haftanın ikinci gününde yarışmacılardan yine en çok merak edilenler listesinde yer aldı. Kaynanası Nagehan ile birlikte Gelinim Mutfakta'ya katılan Seda Yılmaz’ın ayrılık sebebi merak ediliyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde ise Seda’yı göremeyen vatandaşlar ''Gelinim Mutfkata Seda neden yok?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi?

Yılmaz ayrıldı mı, neden yok, sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları nedeniyle programa veda eden Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma'nın ardından ve kayınvalidesi Nagehan da programa veda ediyor. Vatandaşlar haftanın ikinci gününde gün birincisini ve çeyrek altını kazanan gelini merak ederken bir yandan da Seda elendi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Seda neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA SEDA NEDEN AYRILDI?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacıları Seda Yılmaz ve kaynanası Nagehan programdan çekildiklerini duyurdu. Haberimizde, Gelinim Mutfakta Seda'nın ayrılık sebebine ve tüm merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı, elenmedi. Geçirdiği bir kaza sonucunda doktoru programda yarışamayacağını belirtti. Bu sebeple Seda programda çekilme kararı aldı. Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan yarışmaya katılıyordu. Programa katıldığı zaman Aysun'u elemek için geldiğini söylemişti.

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ KİMDİR?

Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'da yeni gelinlerden Seda kıyasıya yarışıyor. Bilezik ve altın için mutfağının başına geçen Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Seda, yarışmada kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti. Seda kayınvalidesi Nagehan ile birlikte programa katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz elendi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA