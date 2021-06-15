Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz ayrıldı mı, neden yok, Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları nedeniyle programa veda eden Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma'nın ardından Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagehan da programa veda ediyor. Vatandaşlar haftanın ikinci gününde gün birincisini ve çeyrek altını kazanan gelini merak ederken bir yandan da Seda elendi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı, diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Seda elendi mi, neden ayrıldı?
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacıları Seda Yılmaz ve kaynanası Nagehan programdan çekildiklerini duyurdu. Haberimizde, Gelinim Mutfakta Seda'nın ayrılık sebebine ve tüm merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı, elenmedi. Geçirdiği bir kaza sonucunda doktoru programda yarışamayacağını belirtti. Bu sebeple Seda programda çekilme kararı aldı. Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan yarışmaya katılıyordu. Programa katıldığı zaman Aysun'u elemek için geldiğini söylemişti.
Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'da yeni gelinlerden Seda kıyasıya yarışıyor. Bilezik ve altın için mutfağının başına geçen Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Seda, yarışmada kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti. Seda kayınvalidesi Nagehan ile birlikte programa katıldı.