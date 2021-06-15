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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:47

, aslen nereli, kaç yaşında? Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir?

İpek Tenolcay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir?

Daha önce pek çok dizi ve filmde yer alan İpek Tenolcay, bu akşam başlayan Ada Masalı adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunu inceleyenler, , aslen nereli ve kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir sorusunun yanıtı haberimizde.

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren İpek Tenolcay da bu vesileyle araştırılıyor. Tenolcay'ın hayatı, , aslen nereli, kaç yaşında gibi sorularla incelenirken, Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

İPEK TENOLCAY KİMDİR?

12 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da doğan İpek Tenolcay sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra mankenlik de yapmıştır. Uzun yıllar mankenlik yapan Tenolcay 1996 yılında Şehnaz Tango adlı dizide rol alarak oyunculuğa adım atmıştır. Bir dönem sunuculuk da yapan Tenolcay, Örümcek dizisinde başrole hayat vererek ün kazandı. Tenolcay iyi derece İngilizce bilmektedir ve bir kızı vardır.

ADA MASALI ZEYNEP KİMDİR?

İpek Tenolcay, Ada Masalı dizisinde başrollerden Haziran'ın annesi Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep başarılı ve işkolik bir abiye tasarımcısıdır. Dizinin geçtiği Kırlangıç Adası'nda doğup büyümüştür ancak yıllar önce oradan ayrılmış ve kız kardeşi Selma ile yaşadığı sıkıntılar sebebiyle bir daha geri dönmemiştir.

İPEK TENOLCAY DİZİLERİ

Kırmızı Oda - 2021

Maria ile Mustafa - 2020

Erkenci Kuş - 2019

Yaşamayanlar - 2018

Seviyor Sevmiyor - 2016

Bana Baba Dedi - 2015

Bana Adını Sor - 2015

Gönül Hırsızı - 2013

Esir Sultan - 2012

Yamak Ahmet - 2012

Umutsuz Ev Kadınları - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012

Cam Kırıkları - 2009

Yaban Gülü - 2008

Ayrılık - 2007

Yalan Dünya - 2007

Ankara Cinayeti - 2006

Sev Kardeşim - 2006

Kayıt Dışı - 2005

Üç Kadın - 2005

Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Çocuklar Duymasın - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Yeşil Işık - 2001

Baykuşların Saltanatı - 2000

Örümcek - 1998

Hemşerim - 1997

Şehnaz Tango - 1996

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İpek Tenolcay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir?
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