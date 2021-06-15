İpek Tenolcay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir?

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren İpek Tenolcay da bu vesileyle araştırılıyor. Tenolcay'ın hayatı, İpek Tenolcay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi sorularla incelenirken, Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

İPEK TENOLCAY KİMDİR?

12 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da doğan İpek Tenolcay sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra mankenlik de yapmıştır. Uzun yıllar mankenlik yapan Tenolcay 1996 yılında Şehnaz Tango adlı dizide rol alarak oyunculuğa adım atmıştır. Bir dönem sunuculuk da yapan Tenolcay, Örümcek dizisinde başrole hayat vererek ün kazandı. Tenolcay iyi derece İngilizce bilmektedir ve bir kızı vardır.