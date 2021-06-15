iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Apple yeni telefon modeli iPhone 13 için geri sayım sona eriyor. Fiyat listesi ve özellikleri başta olmak üzere iPhone 13 hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugüne kadar şirket tarafından yapılan açıklamalar ve medyada yer alan bilgilere göre, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? İşte, 4 farklı model halinde çıkacağı belirtilen iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler...
iPhone 13 fiyat listesi ise şu şekilde:
iPhone 13 Mini
64 GB - 700 dolar
128 GB - 750 dolar
256 GB - 850 dolar
iPhone 13
64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar
iPhone 13
64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar