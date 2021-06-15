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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:28

13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? özellikleri nedir ve satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

13 için geri sayım başladı. yeni ürünlerini her sene sonbaharda piyasaya sürüyor ve tablet ile telefon gibi teknoloji ürünlerini gazetecilerin katılımı ile tanıtıyor. 2021 yılında beklenen çıkış tarihi de gündem oldu. Peki, Apple bu sene bir sonraki modeli çıkaracak mı yoksa 12 serisi üzerinde düzenlemeler mi yapacak? İşte, "iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu?" sorusunun yanıtı ve iPhone 13 özellikleri hakkında detaylar...

yeni telefon modeli 13 için geri sayım sona eriyor. Fiyat listesi ve özellikleri başta olmak üzere hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugüne kadar şirket tarafından yapılan açıklamalar ve medyada yer alan bilgilere göre, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? İşte, 4 farklı model halinde çıkacağı belirtilen iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler...

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

MyDrivers sitesi tarafından paylaşılan habere göre 13 mini, , iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model satışa çıkacak. Bu zaten bilinen bir şeydi. önceki model sıralamasına aynen devam ediyor.

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

13 mini ve 'te 64/128/256 GB depolama alanı seçeneği ve 4 GB RAM olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanı yer alacak. Bu iki modelde 6 GB RAM bulunulacak.

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

13 fiyat listesi ise şu şekilde:

iPhone 13 Mini

64 GB - 700 dolar
128 GB - 750 dolar
256 GB - 850 dolar

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13

64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13

64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13 Pro Max

128 GB - 1150 dolar
256 GB - 1250 dolar
512 GB - 1450 dolar
1 TB - 1600 dolar

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iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?
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