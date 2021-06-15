iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13 için geri sayım başladı. Apple yeni ürünlerini her sene sonbaharda piyasaya sürüyor ve tablet ile telefon gibi teknoloji ürünlerini gazetecilerin katılımı ile tanıtıyor. 2021 yılında beklenen iPhone 13 çıkış tarihi de gündem oldu. Peki, Apple bu sene bir sonraki modeli çıkaracak mı yoksa 12 serisi üzerinde düzenlemeler mi yapacak? İşte, "iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu?" sorusunun yanıtı ve iPhone 13 özellikleri hakkında detaylar...

Apple yeni telefon modeli iPhone 13 için geri sayım sona eriyor. Fiyat listesi ve özellikleri başta olmak üzere iPhone 13 hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugüne kadar şirket tarafından yapılan açıklamalar ve medyada yer alan bilgilere göre, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? İşte, 4 farklı model halinde çıkacağı belirtilen iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler...