Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Nihan Büyükağaç kimdir? Ada Masalı Selma karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:24

kimdir? karakterini canlandıran , nereli?

Nihan Büyükağaç kimdir? Ada Masalı Selma karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli?

Star TV’de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide Selma karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Selma karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İşte ve bilinmeyenleri

karakterini canlandıracak olan hayatı merak ediliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülşah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu yeni projelerle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izleyecek olanlar veya oyuncu hakkında araştırma yapanlar , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Nihan Büyükağaç hakkında merak edilenler!

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?

Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez Fırtına dizisi ile geçen Nihan Büyükağaç; Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi dizilerinde rol almıştır.

Nihan Büyükağaç, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Feryal karakterine hayat vermektedir. Nihan Büyükağaç, 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Terazi burcudur.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Canevim (Feryal Tanbay) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Nihan) (TV Dizisi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Asiye) (Sinema Filmi)

2016 – Cesur ve Güzel (Adalet) (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Emine) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (Alev) (TV Dizisi)

2013 – Sevdaluk (Fatma) (TV Dizisi)

2011-2103 – Muhteşem Yüzyıl (Gülşah) (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2009 – Yüreğine Sor (Feriye) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık 2 (Mina) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (TV Dizisi)

2008 – Derdest (Aysun) (TV Dizisi)

2007 – Senden Başka 2 (Emel) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Tamara) (TV Dizisi)

ARKADAŞINA GÖNDER
Nihan Büyükağaç kimdir? Ada Masalı Selma karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA