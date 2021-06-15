Nihan Büyükağaç kimdir? Ada Masalı Selma karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli?

Ada Masalı Selma karakterini canlandıracak olan Nihan Büyükağaç hayatı merak ediliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülşah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu yeni projelerle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izleyecek olanlar veya oyuncu hakkında araştırma yapanlar Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Nihan Büyükağaç hakkında merak edilenler!