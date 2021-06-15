Nihan Büyükağaç kimdir? Ada Masalı Selma karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli?

Ada Masalı Selma karakterini canlandıracak olan Nihan Büyükağaç hayatı merak ediliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülşah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu yeni projelerle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izleyecek olanlar veya oyuncu hakkında araştırma yapanlar Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Nihan Büyükağaç hakkında merak edilenler!
Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez Fırtına dizisi ile geçen Nihan Büyükağaç; Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi dizilerinde rol almıştır.
Nihan Büyükağaç, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Feryal karakterine hayat vermektedir. Nihan Büyükağaç, 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Terazi burcudur.
2019 – Canevim (Feryal Tanbay) (TV Dizisi)
2018 – Bir Umut Yeter (Nihan) (TV Dizisi)
2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Asiye) (Sinema Filmi)
2016 – Cesur ve Güzel (Adalet) (TV Dizisi)
2015 – Gecenin Kraliçesi (Emine) (TV Dizisi)
2014 – Gönül İşleri (Alev) (TV Dizisi)
2013 – Sevdaluk (Fatma) (TV Dizisi)
2011-2103 – Muhteşem Yüzyıl (Gülşah) (TV Dizisi)
2010 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)
2009 – Yüreğine Sor (Feriye) (Sinema Filmi)
2009 – Ayrılık 2 (Mina) (TV Dizisi)
2008 – Sınıf (TV Dizisi)
2008 – Derdest (Aysun) (TV Dizisi)
2007 – Senden Başka 2 (Emel) (TV Dizisi)
2006 – Fırtına (Tamara) (TV Dizisi)